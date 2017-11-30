В Перми появился первый «лежачий» светофор

На пересечении улиц Ленина и Николая Островского в тестовом режиме установлен первый светофор, вмонтированный в тротуарную плитку. Светящаяся плитка, находящаяся под ногами, дублирует сигнал светофора. Светофор позволяет предотвратить ДТП, связанные с невнимательностью пешеходов, часто отвлекающихся на смартфоны. Светофор установлен для тестирования, он был предоставлен бесплатно на испытание минским производителем, реализующим программу «Безопасный пешеходный переход».