В Перми эвакуировали постояльцев гостиницы «Центральная»
Причиной эвакуации постояльцев гостиницы "Центральная" в Перми стало возгорание межкомнатной перегородки, сообщили в МЧС. Рабочие демонтировали сейф при помощи резака, искры попали в наполнитель стены, и тот начал тлеть. Сработала пожарная сигнализация. На место прибыли пожарные, полиция, скорая. Пострадавших нет, площадь пожара составила чуть больше квадратного метра.
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