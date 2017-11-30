В Перми эвакуировали постояльцев гостиницы «Центральная»

Причиной эвакуации постояльцев гостиницы "Центральная" в Перми стало возгорание межкомнатной перегородки, сообщили в МЧС. Рабочие демонтировали сейф при помощи резака, искры попали в наполнитель стены, и тот начал тлеть. Сработала пожарная сигнализация. На место прибыли пожарные, полиция, скорая. Пострадавших нет, площадь пожара составила чуть больше квадратного метра.