Разыскивается горе-поджигатель
Пермские следователи изучают видеокадры, снятые камерой уличного наблюдения. Неизвестный обливает горючей жидкостью дорогостоящую иномарку, припаркованную в одном из дворов в центре Перми, после чего поджигает машину. Судя по всему, поджигатель и сам пострадал. Весь в огне, он бросается наутек. Как сообщают СМИ, машина принадлежит топ-менеджеру одной из крупных пермских газет.
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