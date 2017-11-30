Разыскивается горе-поджигатель

Пермские следователи изучают видеокадры, снятые камерой уличного наблюдения. Неизвестный обливает горючей жидкостью дорогостоящую иномарку, припаркованную в одном из дворов в центре Перми, после чего поджигает машину. Судя по всему, поджигатель и сам пострадал. Весь в огне, он бросается наутек. Как сообщают СМИ, машина принадлежит топ-менеджеру одной из крупных пермских газет.