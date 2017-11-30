Пристегнись, Россия: Детский сад спешит на помощь
С раннего утра на улицы города вместе с сотрудниками ДПС поработать вышли воспитанники детских садов - и не просто так, а чтобы рассказать врослым, насколько важно пристегивать ремни безопасности.
Рейд провели недалеко от одного из детских садов. Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили и проверяли наличие детских кресел и пристегнут ли ремень. А маленькие помощники доходчиво поясняли, зачем это нужно.
Водители были удивлены, но даже те, кто сильно торопился, задерживались и внимательно слушали напутствия.
Акцию решили совместить со всероссийским флешмобом «Пристегнись Россия», который должен прокатиться по просторам интернета. Она также должна призвать всех автолюбителей и их пассажиров не забывать пристегивать ремни безопасности. Присоединиться к акции просто. Нужно сделать фотографию или селфи в автомобиле с использованием ремней безопасности, детских удерживающих устройств и разместить снимки в социальных сетях с хэштегом «ПристегнисьРоссия».
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