Пермские бабушки с компьютером на «ты»

Уникальный, первый в регионе конкурс под названием «Бабушки и дедушки онлайн» провели в Пенсионном фонде Пермского края. В состязании участвовали те, кто несмотря на возраст не просто освоил азы компьютерной грамотности, но чуть ли не стал жить в интернете. У некоторых есть свои блоги, где ролики набирают миллионы просмотров.

Лапти, национальный коми-пермяцкий костюм и вязание. Тот случай, когда одно другому не мешает, а даже наоборот.

Екатерина Исаева из тех бабушек, что не сидят сложа руки на пенсии. В свои 60 она легко освоила интернет, «накачала» минусовок, создала из односельчан певчий коллектив и теперь гастролирует по краю.

Пермский Пенсионный фонд решил проверить, насколько комфортно бабушки и дедушки чувствуют себя в интернете.

На участие в конкурсе «Бабушки и дедушки онлайн» прислали заявки 17 пенсионеров со всего Пермского края. Главным заданием отборочного этапа было создать презентацию в программе PowerPoint на тему «Я с компьютером на ты». Оказалось, для многих участников это не составило труда. Ведь среди конкурсантов опытные блогеры, у которых по 30 тысяч подписчиков на YouTube и в других социальных сетях.

В финал вышли 5 участников. Главным испытанием стало записаться на прием в Пенсионный фонд через портал госуслуг.

Несмотря на небольшую паузу в начале, с задачей онлайн бабушки и дедушки справились всего за 10 минут. Теперь, говорят участники, будут использовать полученную информацию постоянно, ведь в интернете пенсионеры чувствуют себя свободно.

Свою активность люди старшего возраста проявляют не только в сети. 69-летний лыжник Виктор Чащин из Кудымкара уверен - спорт способен вылечить любые недуги.

Виктор Чащин, пенсионер: "Прежде всего, костно-мышечная система, остеохондрозы, шейно-грудного отдела, поясничного отдела".

Однако есть и такие пенсионеры, которые используют интернет, чтобы, как сейчас говорят, словить «Хайп». Так бабушка известного пермского блогера Тео Блэйда на камеру обматывалась скотчем и даже принимала ванну с газировкой и лапшой быстрого приготовления. Кстати, это видео собрало почти 3 млн просмотров.