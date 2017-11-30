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Пермские бабушки с компьютером на «ты» →

Чем больше в семье детей, тем выгоднее скидка на авто

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фольксваген

Чем больше в семье детей, тем крупнее скидка на автомобиль. Такую акцию объявили в салоне «Фольксваген». Особые условия здесь предлагают для каждого клиента.

Михаил - многодетный папа, и сейчас на повестке дня важный вопрос - покупка нового автомобиля. При всём разнообразии предложений на пермском авторынке свой выбор он остановил на «Фольксвагене».

Михаила заинтересовал «Фольксваген Каравелла». Учитывая количество мест, сочетание цены и качества и то, что каждому посетителю здесь предлагают что-то особенное.

Евгений Клименко, руководитель отдела продаж «Фольксваген Центр Пермь»: "В нашем салоне сейчас действует предложение «Каравелла - мой надёжный семейный автомобиль». И чем больше в семье детей, тем выгодней это предложение, плюс специальные условия по кредитованию страхованию и обмену".

Что касается количества детей - выгода при покупке может достигать 10%. Кредитование - ставка сегодня составляет 8,9% годовых, а КАСКО предлагают оформить за 50% стоимости.

При этом специалисты обращают внимание на вместительность автомобиля. Количество посадочных мест может варьироваться от пяти до девяти. Выпускается эта модель в двух вариантах - стандартном и удлинённом.

Алексей Коняев, менеджер отдела продаж «Фольксваген Центр Пермь»: «Каравеллу» можно назвать лучшим автомобилем по проходимости в своём классе. При работе за городом, где дороги чистят далеко не каждый день, лучше взять автомобиль с полным приводом, который сочетается и с дизелем, и с бензином и хорош, как с механической коробкой, так и с автоматом".

Кроме того, что это оптимальный выбор для большой семьи, специалисты рекомендуют «Каравеллу» представителям малого бизнеса - её несложно превратить в грузовой фургон. Это важный нюанс, ведь все сидения после первого ряда съёмные, несколько минут уходит на трансформацию салона, и можно загружать от пола до потолка.

Стоимость «Каравеллы» стартует с 2 222700 рублей. 

 

 

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.11.2017 в 12:22 в рубрике - Вести Пермь

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