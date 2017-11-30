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Перми нужны новые бассейны

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бассейн

Новый бассейн на Пролетарке сдадут в эксплуатацию через год. Примерно тогда же в Закамске, еще один скоро начнут строить на Гашкова. Об этом было заявлено во время инспекции спортивных объектов города. По задумке место, где можно поплавать, должно появиться в каждом районе.

Готовность бассейна на Пролетарке, на Транспортной, 7 - 70%. Здесь будут и тренажеры, и спортзал. Очертания самих чаш для плавания уже видны. Строители приступили к возведению стен-перегородок внутри. По документам комплекс должны сдать в 2018-м.

Николай Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»: "По планам у нас ввод был 4 квартал, будем делать все для того, чтобы к началу четвертого квартала мы его ввели в эксплуатацию".

Глава города Дмитрий Самойлов инспектирует стройплощадки двух городских бассейнов. Второй бассейн строится тоже на правом берегу, но уже в Закамске.

Техническое решение этого бассейна можно сказать уникальное, а вся соль - в чаше. Дело в том, что она будет полностью из металла, сваривать ее будут из нержавейки.

бассейны

16 бассейнов на сегодняшний день работают в Перми. Часть из них в детских садах и школах. Только 6 доступны любому желающему. В городской администрации заявляют, планируется, чтобы в каждом районе был хотя бы один, но для всех. Это продолжение спортпрограммы, в которой уже сданы комплекс «Победа», межшкольные стадионы, экстрим-парк.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Мы стремимся к тому, чтобы наш город был обеспечен спортивными сооружениями, и жители могли спокойно заниматься спортом в достойных спортивных сооружениях".

Точно такой же бассейн, как на Пролетарском, появится и в Мотовилихе. Место определено - Гашкова, 20а. Срок сдачи - ориентировочно 2020 год.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Общество, Власть

Опубликовано: 30.11.2017 в 10:32 в рубрике - Вести Пермь

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