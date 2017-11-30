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← «Выездная поликлиника» колесит по городам и весям

Сбербанк запустил новогоднюю акцию для клиентов

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Сбербанк

К Новому году Сбербанк запустил акцию для своих клиентов. Ставки по кредитам снижены от 0,4 до 7,4 процентных пункта. Предложение распространяется на кредиты от 250 тысяч рублей. В рамках акции ставки составят 14,5-15,5%. На займы свыше 500 тысяч рублей - 12,5-13,5% соответственно. По потребительскому кредиту на рефинансирование от 500 тысяч рублей новая ставка составит 12,5%. В канун Нового года можно еще и выгодно вложить деньги, например, чтобы накопить на отпуск.

Сбербанк

Наталья Соколова, заместитель Управляющего Пермским отделением Сбербанка: "С 9 ноября 2017 года Сбербанк запустил новые вклады с повышенной процентной ставкой «Просто 7» и «Просто 6,5», приуроченные к Новому году. Называются так, потому что они действительно очень простые, открываются на срок 5 месяцев, ставка фиксированная 7 или 6,5% в зависимости от того, где открывается вклад - в филиале Сбербанка или в Сбербанке Онлайн. Процент начисляется в конце срока, сумма от 100 тысяч рублей".

Метки: в Перми, в Пермском крае, Деньги, Реклама

Опубликовано: 30.11.2017 в 10:09 в рубрике - Вести Пермь

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