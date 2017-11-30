«Выездная поликлиника» колесит по городам и весям

В Кизеле почти 300 маленьких пациентов всего за один день обследовали врачи Пермской краевой детской клинической больницы. Приехали 6 высококлассных специалистов, которых нет в местной клинике, но которые теперь ведут выездной прием в самых дальних районах Прикамья. Как медицина на селе становится доступнее?

Кардиолог, уролог-андролог, эндокринолог, травматолог-ортопед, хирург, ЛОР. В рамках проекта «Выездная поликлиника» узкие специалисты краевой детской клинической больницы принимали маленьких пациентов в Кизеле. При этом медучреждения в территориях сами определяют, какие врачи им необходимы.

Сегодня приняли около 300 пациентов. После визита пермских врачей в Кизеле планируют начать регулярное взаимодействие с детскими специалистами. Будут получать консультации по онлайн связи через интернет, проводить диагностику на современном оборудовании. Задачу повышать доступность и качество медицинской помощи в удаленных территориях поставил губернатор Прикамья Максим Решетников.

Дмитрий Антонов, главный врач Пермской краевой детской клинической больницы: "Если за прошлый год мы посмотрели около 3,5 тысяч детей в территориях Пермского края. В этом году мы превысили цифру в 5 тысяч. Считаю, это крайне важно в улучшении доступности специализированной помощи".

За 2017 года в общей сложности выездные поликлиники проведут не меньше 12 тысяч консультаций. К 2019 их число обещают увеличить в 2 раза.

До конца года краевая детская клиническая больница посетит еще несколько территорий. Маленьких пациентов будут ждать на прием в Гремячинске и Губахе.