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Экс-министр свою вину признал

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Балуев

В Ленинском суде Перми  начался процесс над бывшим министром информационного развития и связи Пермского края Евгением Балуевым. По версии следствия, он причастен к хищению денег из бюджета при реконструкции филиалов МФЦ. Часть заседания закрыли для прессы. Известно, что дело будет рассмотрено в особом порядке. Приговор вынесут 30 ноября. Экс-чиновник свою вину признал, однако напомнил, что именно под его руководством Пермский МФЦ дважды становился лучшим в России. Прокурор попросил условный срок.

Скандал вокруг строительства МФЦ в Прикамье вновь продолжается в Ленинском районном суде. На этот раз на скамье подсудимых экс-министр информационного развития и связи Пермского края Евгений Балуев. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В июле осудили Ивана Овчинникова. Именно он занимался ремонтом помещений. Как говорит следствие, был посредником передачи денег. Он отделался тремя годами условно и штрафом 250 тысяч рублей. Бывший директор МФЦ Дмитрий Дымбрылов свою вину признал полностью. Рассказал всю схему мошенничества, кто и за что в Министерстве брал деньги. Но и это ему не помогло. Уже в октябре суд приговорил его к реальному сроку – колонии. За пособничество в хищении средств учреждения. Ему было назначено наказание  в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 305 тысяч рублей.

Кроме причинения ущерба государству при ремонте помещений в 26,5 млн рублей, государственный обвинитель припомнил Евгению Балуеву незаконно выписанные премии и даже смартфон, купленный за государственные деньги. А при обыске у экс-министра были найдены боеприпасы. Получился целый набор из уголовных статей.

Виталий Копылов, прокурор: "Балуеву предъявлено обвинение в совершении трех преступлений: Два преступления «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения», «Незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию». По ст. 159 ч. 4. наказание – до 10 лет лишения свободы. Незаконное хранение боеприпасов – преступление средней тяжести – до 4 лет лишения свободы".

При этом свою вину Евгений Балуев признал полностью и даже, как говорят, активно сотрудничал со следствием. А это значит, дело рассматривается в особом порядке. Наказание – не больше 2/3 от максимально возможного срока. 30 ноября обещают огласить приговор.

Сергей Овчинников

Метки: в Пермском крае, Власть, Преступления, Деньги

Опубликовано: 30.11.2017 в 09:17 в рубрике - Вести Пермь

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