Юные аниматоры сняли мультфильм о горе Колпаки

На детском анимационном фестивале «Полярная сова-2017» в Норильске коллектив из Лысьвы получил специальный приз с фильмом «Легенда о горе Колпаки». Анимационный фильм о памятнике природы Пермского края создан на основе мансийской легенды, по которой когда-то в этой местности жили великаны. Люди не желали мириться с таким соседством и попросили шамана изгнать их. О том, почему горы назвали именно Колпаки, рассказывается в этом мультфильме.