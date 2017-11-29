Юные аниматоры сняли мультфильм о горе Колпаки
На детском анимационном фестивале «Полярная сова-2017» в Норильске коллектив из Лысьвы получил специальный приз с фильмом «Легенда о горе Колпаки». Анимационный фильм о памятнике природы Пермского края создан на основе мансийской легенды, по которой когда-то в этой местности жили великаны. Люди не желали мириться с таким соседством и попросили шамана изгнать их. О том, почему горы назвали именно Колпаки, рассказывается в этом мультфильме.
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