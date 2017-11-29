Праздник поэзии: В Перми прошел фестиваль «Компрос»
В Перми прошел поэтический фестиваль «Компрос-лайт». Самым ярким событием стал батл среди городов Урала, в котором приняли участие Пермь, Екатеринбург и Тюмень. Победа досталась команде из Свердловской области.
Пермь в прошлом году стала победителем батла и получила звание «Поэтической столицы Урала и Сибири». В этот раз Пермь представляли Антон Бахарев-Чернёнок, Арина Шульгина, Иван Козлов. Всего на батле за полтора часа прочли 30 стихотворений.
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