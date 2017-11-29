Пермские нефтяники провели акцию по сбору батареек
Пермские нефтяники провели акцию по сбору батареек. Мероприятие посвятили Году экологии в России. Всего предприятие планирует собрать тонну опасных отходов.
Совместный сбор батареек по вторникам стал полезной традицией для предприятия «Транснефть». Специальные ящики установлены в цехах на предприятии и в управлении.
В Год экологии охране природы здесь уделяют немало внимания. Сотрудники проводят лекции в школах Перми и края, садят деревья и участвуют в форумах.
Что касается батареек - за год их удастся собрать около тонны. В каждой содержатся серьезные загрязнители, тяжелые металлы - ртуть, цинк, графит. Разлагается этот мусор около 110 лет. Одна батарейка может заразить около 20 кв. м земли. Если, предположим, батарейка выброшена в лесу, то как минимум погибнуть могут один еж, 2 крота и 2 тысячи червей.
Когда будет закончен сбор, все батарейки отправятся в Челябинск. Там их утилизируют и разделят на составляющие, которые в дальнейшем будут использовать по назначению. К примеру, в фармацевтике.
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