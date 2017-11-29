В Перми выберут лучшую школьную столовую
В Перми выберут лучшую школьную столовую. Выбирать и оценивать будут представители родительской общественности и профессионального сообщества, сотрудники департамента образования администрации Перми, а также Государственного медицинского университета имени Вагнера. В список критериев для оценивания войдут: эстетичность, оформление обеденных залов и сервировки столов, культура обслуживания, в том числе внешний вид сотрудников пищеблока.
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