В Перми выберут лучшую школьную столовую. Выбирать и оценивать будут представители родительской общественности и профессионального сообщества, сотрудники департамента образования администрации Перми, а также Государственного медицинского университета имени Вагнера. В список критериев для оценивания войдут: эстетичность, оформление обеденных залов и сервировки столов, культура обслуживания, в том числе внешний вид сотрудников пищеблока.