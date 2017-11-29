Таксист «угостил» автоугонщиков лопатой
Сотрудники полиции задержали злоумышленников, которые напали на таксиста с отверткой и угнали его автомобиль. Инцидент произошел 27 ноября в Индустриальном районе Перми. Иномарка была найдена в Верещагино. Виновниками произошедшего оказались двое братьев 27 и 34 года. Один из них ранее привлекался к уголовной ответственности. Сейчас оба мужчины водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. На допросе преступники во всем признались и рассказали, что таксист оказался не из робкого десятка.
Подозреваемый: "Водитель достал из багажника лопату, бросился на брата. Я бросился на помощь. Водитель переключился на меня с этой лопатой. Я хотел убежать, запнулся и упал. Он нанес мне два удара лопатой по позвоночнику".
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