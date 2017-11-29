Уходим под землю: Провал посреди дороги

Жители Двуреченского сельского поселения (Пермский район, между рекой Сылва и поселком Лобаново) выложили в сеть тревожное сообщение с красноречивыми снимками - гигантская яма образовалась посреди единственной дороги, ведущей к паромной переправе близ деревни Мостовая. Сейчас паромная переправа закрыта, но вскоре там должна появиться ледовая дорога. Проездом пользуются дачники и жители двух берегов реки. Похоже, засыпать яму и ремонтировать дорогу в ближайшее время никто не собирается.