Уходим под землю: Провал посреди дороги
Жители Двуреченского сельского поселения (Пермский район, между рекой Сылва и поселком Лобаново) выложили в сеть тревожное сообщение с красноречивыми снимками - гигантская яма образовалась посреди единственной дороги, ведущей к паромной переправе близ деревни Мостовая. Сейчас паромная переправа закрыта, но вскоре там должна появиться ледовая дорога. Проездом пользуются дачники и жители двух берегов реки. Похоже, засыпать яму и ремонтировать дорогу в ближайшее время никто не собирается.
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