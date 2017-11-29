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Несколько районов Перми останутся без воды
Как сообщает "Новогор", 30 ноября и 2 декабря в Перми пройдут аварийные и плановые работы на городском водопроводе. Временно без воды останутся жильцы 34 домов.
30 ноября с 9 утра и до вечера в Перми воды не будет :
ул. Мильчакова 31, 26, 28, 30, 33, 35
ул. Социалистическая 19
ул. Вильвенская 21
ул. Ереванская 33, 35, 36, 37, 48, 52
ул. Цимлянская 30
2 декабря в Перми воды не будет :
ул. Нефтяников, 57, 60, 62, 62а
ул. Белинского, 45, 42, 53,
ул. Героев Хасана, 1, 3, 4, 6
пр-т Комсомольский 67, 70, 72, 74, 76
ул. Сибирская 75, 84, 84а
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