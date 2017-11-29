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← Уходим под землю: Провал посреди дороги

В Перми прошел Краевой общественный форум

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общественный форум

В Перми открылся краевой общественный форум, участниками которого стали более 800 человек. Это представители некоммерческих организаций, министерств и ведомств, экспертных и бизнес-сообществ, а также граждане, активно участвующие в формировании позитивного общественного мнения. Организаторы подготовили дискуссии, круглые столы, мастер-классы и презентации лучших практик. Основная задача мероприятия – привлечь внимание региональной элиты и широкой общественности к вопросам участия некоммерческих организаций и гражданских активистов в реализации стратегии социально-экономического развития региона.

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края: "Это главное общественное событие года, на котором подводятся итоги, на котором общественные организации представляют свои проекты, результаты своей деятельности за год, обсуждаются социально значимые вопросы, приглашаются федеральные эксперты. Это большое мероприятие для всех общественных организаций Пермского края".

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 29.11.2017 в 16:13 в рубрике - Вести Пермь

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