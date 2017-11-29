Экс-министра Евгения Балуева обвиняют в мошенничестве и хранении боеприпасов

В Ленинском районном суде Перми возобновилось слушание уголовного дела в отношении бывшего министра связи Прикамья Евгения Балуева. Дело связано с многомиллионными хищениями в системе региональных многофункциональных центров. Поначалу речь шла о финансовых махинациях при строительстве и ремонте помещений МФЦ, теперь вскрываются и другие факты - например, начисление незаконных премий.

Сегодня проходит первое заседание по делу Евгения Балуева. По непонятным причинам судья запретил проводить съемку, но основные тезисы заседания и так были понятны - гособвинитель должен предъявить обвинение сразу по нескольким уголовным статьям, самое серьезное из них - мошенничество. Балуеву также припомнили выписывание незаконных премий и покупку смартфона за государственный счет. При обыске у экс-министра были найдены огнестрельные патроны.

Как сообщил прокурор Виталий Копылов, "Балуеву предъявлено обвинение в совершении трех преступлений - мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, использование служебного положения и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию".