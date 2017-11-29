Второй муниципальный дом сдали - впереди строительство третьего

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В Перми началось заселение второго муниципального дома. 10 этажей в 4 подъезда по адресу Баранчинская, 10 построили для жителей из аварийных бараков. Всего новые квартиры здесь получили 198 семей.

Наталья Павловна Демко первая получает ключи от квартиры во втором в городе муниципальном доме. Переезжает из аварийного барака, в котором жила последние годы. На экскурсию ведет всех - и застройщика, и главу города.

 До конца года 198 семей заедут на Баранчинскую, 2018-й уже смогут встречать в своих новых квартирах. На переселение из аварийного жилья администрация Перми в 2017-м выделила миллиард рублей. Уже получили квартиры 557 семей. 61 дом, или скорее барак, снесен за 12 месяцев. Целые кварталы двухэтажек исчезают с лица Перми.

На их месте появляются современные кварталы. Как, например, на Судозаводской в Водниках. Это обновление называется - развитие застроенных территорий. Подрядчики и глава Перми Дмитрий Самойлов отмечают - переселенцам новые квартиры нравятся.

Впервые заявлено, что администрация Перми собирается строить третий муниципальный дом. Он разместится на улице Маяковского. 245 квартир для переселенцев, 10 тысяч квадратных метров. Начало стройки - вторая половина 2018 года.

Отдельного внимания заслуживает двор на Баранчинской, подрядчик благоустроил территорию, установил детскую площадку, оборудовал парковку, а весной жителей дома своим цветением порадуют высаженные осенью яблони и жасмины.

Данил Гусельников

Метки: в Перми, Власть, Общество

Опубликовано: 29.11.2017 в 10:35 в рубрике - Вести Пермь

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← Лечение с увеличением: В Перми лечат зубы под микроскопом

Доходы бюджета Пермского края от лесной промышленности увеличились на 26% →

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