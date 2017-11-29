Лечение с увеличением: В Перми лечат зубы под микроскопом

Уникальное оборудование презентовали в одной из клиник Перми. Суть его – лечение с увеличением. Зуб пациента под специальным микроскопом становится ближе к глазу врача в 30 раз. Отсюда и более точная диагностика.

Лечение с увеличением. На мониторе зуб пациента под микроскопом, укрупненный в 30 раз. Под таким углом можно не только рассмотреть все трещинки, но что самое главное - вылечить корневой канал.

При традиционном лечении обзор у врача стоматолога ограничивается тем, что отражается в специальном зеркале. Микроскоп же дает возможность специалисту работать не на ощупь.

Инна Ким, главный врач Центр стоматологии "32 Практика": "Очень часто мы сталкиваемся с объектом, который в диаметре меньше миллиметра. Например, вход в корневые каналы, и согласитесь, что с таким объектом работать на ощупь - предполагаем, что мы делаем хорошо. Но хотелось бы видеть и понимать, что мы делаем это действительно правильно и качественно".

Если раньше при запущенном кариесе или сложном строении зуба его приходилось удалять, то теперь благодаря микроскопу и слаженной работе врача и ассистента в 4 руки стоматологи Центра стоматологии "32 Практика" могут и сохраняют улыбки пациентов. Дополнительное преимущество использования микроскопа – это комфортное положение пациента и доктора во время лечения.

Использование современных технологий позволяет врачам Центра стоматологии «32 практика» соответствовать высоким требованиям пациентов.

Комфорту пациента в клинике уделяется особое внимание. Пока клиент ждет приема у врача, он может выпить кофе или чай. А еще зарядить телефон или воспользоваться бесплатным wi-fi. И еще один бонус для пациента - парковку в центре Перми оплатит клиника, достаточно сообщить номер автомобиля администратору.