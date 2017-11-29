Территория завода «Ремпутьмаш» стала собственностью края

Краевые власти подписали соглашение о приобретении территории завода ОАО «РМЗ «Ремпутьмаш» в городе Перми в региональную собственность. Его площадка станет частью большого культурно-исторического центра. На приобретенном земельном участке в 14 га может разместиться художественная галерея, рассматривается вариант строительства здесь нового здания Театра оперы и балета.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы очень благодарны руководству РЖД и руководству «Ремпутьмаш» за то, что они пошли навстречу краю и продали эту площадку краю целиком, а не порознь. 2/3 всех зданий и площадей – это объекты культурного наследия, которые действительно обладают большой ценностью для Пермского края".

При этом, как заявлено, региональные власти заинтересованы в сохранении производства. По поручению губернатора Максима Решетникова Минпромторг ведет активную работу по поиску территории для переноса завода из центра города. На это контрактом предусмотрено 20 месяцев. «Ремпутьмашу» предложено сразу несколько площадок в пределах Перми. В свою очередь руководство предприятия отметило, что выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками.