В Перми сгорел склад газового оборудования

Крупный пожар произошел на улице Героев Хасана в Перми. Загоревшийся склад тушили три часа 77 человек личного состава. К счастью, людей внутри не оказалось. Но возникла угроза, что пламя может распространиться на соседние здания.

Первое сообщение о возгорании на складе на улице Героев Хасана, 76 поступило на пульт пожарной охраны около 4 утра. По словам очевидцев, сразу же стало понятно, что внутри помещений нет людей. Но была опасность возгорания соседнего склада. В ликвидации пожара приняли участие 77 человек личного состава.

Евгений Устюгов, заместитель начальника I отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.Перми: "Пожарные подразделения работали по вызову номер три. Была проложена магистральная линия. В настоящее время пожар локализован".

Вместе с пожарными на место прибыли также владельцы объекта, сотрудники районной администрации, центра гигиены и эпидемиологии. Последние провели замеры воздуха. Неизвестно, какие вредные вещества выделяют складские товары при горении. На деле оказалось, что внутри находились газовые котлы и сантехническое оборудование.

Последний вечерний обход складской охраны ничего подозрительного не выявил. В настоящих причинах пожара, похоже, придется разбираться чуть позже. Тем временем, владельцы склада уже подсчитывают убытки. После такого огня газовое и водопроводное оборудование вряд ли подлежит восстановлению.