Дмитрий Хворостовский: вечная память, вечная любовь

Вечные аплодисменты, вечная любовь, вечная память Дмитрию Хворостовскому - великому баритону российской и мировой сцены.

Он выступал на лучших концертных площадках - в лондонском «Ковент-Гарден», миланском La Scala, нью-йоркском Metropolitan Opera. И не забывал Пермь - город, с которым артиста связывало немало событий.

"Пермь для меня очень значимый город, где я победил на самом первом своем конкурсе, на Всероссийском конкурсе имени Глинки. Я знаю, насколько глубоки традиции культурные этого города. Ну и помимо всего этого - мой отец родился в Перми", - рассказывал в одном из интервью Дмитрий Хворостовский.



Отец Дмитрия Хворостовского - Александр Степанович сыграл немаловажную роль в карьере сына. По воспоминаниям певца, в доме его детства всегда царила музыка. В четыре года он запел. И родители поняли - их ребенка ждет большое будущее. При жизни Дмитрий Хворостовский старался брать папу на все свои выступления. И в свой последний приезд в Пермь - на День Победы в 2014 году - они также были вместе.

В 2014 году Дмитрий Хворостовский и Пермская филармония при поддержке министерства культуры Пермского края организовали выступление певца на площади перед Гарнизонным Домом офицеров в День Победы. Тогда послушать известного баритона пришли 30 тысяч человек.

Все города мира выстраивались в очередь, чтобы заполучить певца себе. Перми везло неоднократно. В 1993 - м он побывал в нашем городе в качестве члена жюри Международного конкурса молодых исполнителей. Тогда же спел на сцене Пермского театра оперы и балета партию Елецкого из оперы «Пиковая дама» Чайковского. Затем, спустя 16 лет, - снова Елецкий, но теперь уже на сцене Большого зала филармонии.

Галина Кокоулина, министр культуры Пермского края, вспоминает: "Надо отметить, что после этого концерта, уставший, он перешел в Органный зал, где тоже виртуально транслировался этот же концерт, мы попросили его поприветствовать аудиторию, мало того, что он поприветствовал, он начал петь русские народные песни".

Концерты Дмитрия Хворостовского никогда и никого не оставляли равнодушными. Почтить память великого артиста и еще раз услышать его феноменальный баритон в Органном зале собралось немало пермяков, по окончании зрители еще долго не спешили расходиться.