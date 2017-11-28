Ты в команде? Сдай кровь!
Социальный ролик баскетбольного клуба «Парма» стал лучшим на Международном кинофестивале «Лампа». Он был снят совместно со службой крови. В 37-секундном видео под названием «Ты в команде? Сдай кровь» рассказывается о привлечении людей к проблеме донорства.
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