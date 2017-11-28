Минздрав: Детская краевая больница в оптимизации не нуждается

Минздрав опроверг информацию о закрытии отделения в детской краевой больнице. Сообщения появились в социальных сетях, однако ведомство рассказало, что это лишь слухи. Министерство здравоохранения Пермского края в официальном пресс-релизе сообщает, что закрытие отделения КДКБ никто не планирует. Более того, оно никогда не обсуждалось. Ведомство также уточняет, что детская краевая больница – одна из самых продвинутых учреждений детского здравоохранения Пермского края, не нуждается в подобных оптимизационных решениях.

Министерство здравоохранения Пермского края: «Сейчас рабочая группа при Минздраве Пермского края прорабатывает детальную концепцию развития педиатрической службы края. Так, на базе КДКБ обсуждаются варианты создания центров детской кардиоревматологии, гастроэнтерологии и гематологии. На базе Городской детской клинической больницы №3 сейчас рассматривается вопрос создания детской больницы неотложной помощи, а в ДКБ им. Пичугина - детского неврологического центра».