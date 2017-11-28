Пермский край. Неделя за 159 секунд

Проблему грязи на дорогах Перми будут решать радикально - в новых проектах все газоны замещаются плиткой.

На портале «Управляем вместе» завершилось голосование по вариантам названия нового аэропорта. Какие названия вошли в тройку лидеров?

Минимум 1300 специальных рабочих мест появятся в Пермском крае.Претендовать на них могут не все подряд, а только инвалиды.

Сергей Поварницын, Михаил Пьянков и Виктор Бочкарев. Скорее всего, эти имена ничего не скажут любителям спорта. Пока не скажут. Потому что запомнить их стоит. Все трое триумфально выступили в Сеуле на Первенстве мира по гиревому спорту.

«Пермяч» - говорят, так назовут пермский новогодний ледовый городок.

Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".