Пермский край. Неделя за 159 секунд
Проблему грязи на дорогах Перми будут решать радикально - в новых проектах все газоны замещаются плиткой.
На портале «Управляем вместе» завершилось голосование по вариантам названия нового аэропорта. Какие названия вошли в тройку лидеров?
Минимум 1300 специальных рабочих мест появятся в Пермском крае.Претендовать на них могут не все подряд, а только инвалиды.
Сергей Поварницын, Михаил Пьянков и Виктор Бочкарев. Скорее всего, эти имена ничего не скажут любителям спорта. Пока не скажут. Потому что запомнить их стоит. Все трое триумфально выступили в Сеуле на Первенстве мира по гиревому спорту.
«Пермяч» - говорят, так назовут пермский новогодний ледовый городок.
Темы недели, о которых стоит сказать особо - в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
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