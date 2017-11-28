Стоп, диабет!

«Международный день диабета» - конференция с таким названием прошла на площадке Дома народного творчества «Губерния». Лекцию для врачей, посвящённую пациентам с сахарным диабетом, прочитал президент Российской диабетической ассоциации Александр Майоров. Всем желающим напомнили, как не пополнить статистику.

На сегодняшний день этот диагноз имеют 425 млн людей во всём мире. Прогнозируется, что к 2045 году их будет 629 млн.

Михаил Спиридонов, президент Пермского регионального общества "Диабет": "Диабет в урбанизированном обществе очень быстро растет. За каждые 10-15 лет он удваивается. В Пермском крае около 84 тысяч больных диабетом, реально их в два раза больше. Просто у них так называемый преддиабет, когда уже есть проблемы, но они не настолько сильные, и они не сразу обращаются к врачу.

Как не пополнить статистику, специалисты рассказывали всем желающим. Можно было на месте получить консультацию эндокринологов и терапевтов, узнать о технических новинках для измерения уровня сахара в крови. Особенно популярным оказался гастрономический стенд, представленный под девизом "Едим что хотим".

Михаил Гойко, врач по медицинской профилактике ГБУЗ ПК "Центр медицинской профилактики": "Наша задача была показать пациенту, что существуют вкусные продукты, которые ему можно употреблять. В частности для пациентов с сахарным диабетом второго типа. У нас представлены печенье, конфеты, арахисовая паста, бескорковый хлеб, мармелад".

Ещё одна проблема в том, что диабет молодеет. В Пермском крае такой диагноз имеют около 600 детей, в числе которых есть малыши до года.

Первый шаг к тому, чтобы убедиться в своей безопасности - определить уровень сахара в крови. По любым вопросам, так или иначе касающимся диабета, обещают проконсультировать в антикризисном диабет-центре.