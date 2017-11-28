В Пермь примчался главный Дед Мороз страны

В Пермь прибыл главный всероссийский Дед Мороз. Его встретили сразу 48 коллег вместе со Снегурочками со всего Пермского края. Волшебник из Великого Устюга пообещал исполнить в Новый год все желания.

Дети в восторге, вместе с родителями их собралось около тысячи человек. А еще главного Деда Мороза встречают коллеги - главный волшебник Пермского края и 48 Дедушек и столько же Снегурочек от каждого района Прикамья. Говорят, они знают каждого ребенка.

Главный Дед Мороз Пермского края: "Дед Мороз Пермского края обязуется перевыполнить все показатели по подаркодарениям, и чудесаисполнениям на 273 процента".

Новогоднее настроение уже проникает в Пермь. На эспланаде собирают елку. Устанавливают световые скульптуры. Кстати, в этом году их будет на две больше. Сделают мамонта с мамонтенком и ракету с подарками.

Очевидно, что и уже установленным скульптурам и пермякам для новогоднего настроения не хватает одного – снега. Вот и тройка мчится до сих пор по зеленой траве.

Всероссийский Дед Мороз тоже сегодня пророчил снег и сугробы. Детям понравилось.

Чаще всего просят в качестве подарков конструктор, футбольные мячи, телефоны и компьютеры. Самое необычное письмо - с желанием получить выжигатель по фанере.

Всероссийский Дед Мороз: "Я хочу вам пожелать счастья, здоровья, улыбок, побольше гуляйте, побольше читайте, побольше мечтайте".

У тех, кто не увидел всероссийского Дедушку Мороза, еще есть такая возможность. 28 ноября в бывшем ДК Гознака с утра начнется праздник.