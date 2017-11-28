Победить «Динамо» помогли мамы-болельщицы

"Амкар" с минимальным преимуществом добыл победу в домашнем матче против "Динамо" в 18-м туре отечественной Премьер-лиги. Вполне, вероятно, что сил на это добавило присутствие на матче мам футболистов. Да ещё и болельщиков клуба накормили кашей. В начале второго тайма Януш Гол вывел пермский коллектив вперёд, однако довольно быстро Евгений Луценко восстановил равновесие, реализовав пенальти. Впрочем, решающее слово осталось за «Амкаром». На 68-й минуте Саид Эззатоллахи «расстрелял» владения гостей с близкого расстояния и принёс команде Гаджи Гаджиева важные три очка. Сегодня это 10-я строчка турнирной таблицы.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»: "Преодолевать такую оборону непросто даже нашим лидерам, где играют квалифицированные футболисты. «Динамо» организовано оборонялось, и шестерка в линию выстраивалась регулярно. С забитого гола игра поменялась и здесь мы, мне кажется, авантюрно играли".