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Победить «Динамо» помогли мамы-болельщицы

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Амкар

"Амкар" с минимальным преимуществом добыл победу в домашнем матче против "Динамо" в 18-м туре отечественной Премьер-лиги. Вполне, вероятно, что сил на это добавило присутствие на матче мам футболистов. Да ещё и болельщиков клуба накормили кашей. В начале второго тайма Януш Гол вывел пермский коллектив вперёд, однако довольно быстро Евгений Луценко восстановил равновесие, реализовав пенальти. Впрочем, решающее слово осталось за «Амкаром». На 68-й минуте Саид Эззатоллахи «расстрелял» владения гостей с близкого расстояния и принёс команде Гаджи Гаджиева важные три очка. Сегодня это 10-я строчка турнирной таблицы.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»: "Преодолевать такую оборону непросто даже нашим лидерам, где играют квалифицированные футболисты. «Динамо» организовано оборонялось, и шестерка в линию выстраивалась регулярно. С забитого гола игра поменялась и здесь мы, мне кажется, авантюрно играли".

Метки: в Перми, Спорт, Общество, В России

Опубликовано: 28.11.2017 в 11:43 в рубрике - Вести Пермь

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