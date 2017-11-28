Пермь. Вести Спорт

Выпуск 27.11.2017. Главные темы:

- "Амкар" с минимальным преимуществом добыл победу в домашнем матче против "Динамо" в 18-м туре отечественной Премьер-лиги.

- Печальная новость от волейбольного клуба "Прикамье". Из-за отсутствия средств команда не смогла выехать в эти выходные в Челябинск на матчи с «Динамо».

- Хоккеисты пермского «Молота-Прикамье» завершили первый круг Чемпионата ВХЛ матчем с принципиальным соперником из Нефтекамска.Удача оказалась на стороне «Тороса» - 1:2.

- Краснокамский СК «Ледовый» стал ареной горячих матчей финала 4-го тура студенческой хоккейной лиги.