Пермь. Вести Спорт
Выпуск 27.11.2017. Главные темы:
- "Амкар" с минимальным преимуществом добыл победу в домашнем матче против "Динамо" в 18-м туре отечественной Премьер-лиги.
- Печальная новость от волейбольного клуба "Прикамье". Из-за отсутствия средств команда не смогла выехать в эти выходные в Челябинск на матчи с «Динамо».
- Хоккеисты пермского «Молота-Прикамье» завершили первый круг Чемпионата ВХЛ матчем с принципиальным соперником из Нефтекамска.Удача оказалась на стороне «Тороса» - 1:2.
- Краснокамский СК «Ледовый» стал ареной горячих матчей финала 4-го тура студенческой хоккейной лиги.
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