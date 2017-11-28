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← Пермский край начал торговлю на «Лесной бирже»

Краевой бюджет: коммунисты озвучили свои предложения

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коммунисты

Депутаты Законодательного собрания Пермского края готовятся уже на этой неделе рассмотреть во втором окончательном чтении проект регионального бюджета на ближайшие три года. Свои предложения озвучили и представители фракции КПРФ. Среди важных вопросов названы проблемы, с которыми больше всего обращаются избиратели на депутатских приёмах. Что касается бюджета 2018 года, то коммунисты в первую очередь обращают внимание на то, чтобы даже при росте дефицита социальные расходы оставались нетронутыми. Плюс ко всему новый документ должен стать еще и бюджетом развития, а это значит, не просто будут осваиваться те средства, которые получены в виде налогов, но и станут строить новые социальные и инфраструктурные объекты. Также отмечено справедливое распределение налоговых льгот для производства и крупных налогоплательщиков. Постепенный переход к программному бюджету -это также неоспоримый плюс, возможность планировать развитие региона на годы вперед.

 

Метки: в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 28.11.2017 в 10:07 в рубрике - Вести Пермь

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