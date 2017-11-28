Краевой бюджет: коммунисты озвучили свои предложения

Депутаты Законодательного собрания Пермского края готовятся уже на этой неделе рассмотреть во втором окончательном чтении проект регионального бюджета на ближайшие три года. Свои предложения озвучили и представители фракции КПРФ. Среди важных вопросов названы проблемы, с которыми больше всего обращаются избиратели на депутатских приёмах. Что касается бюджета 2018 года, то коммунисты в первую очередь обращают внимание на то, чтобы даже при росте дефицита социальные расходы оставались нетронутыми. Плюс ко всему новый документ должен стать еще и бюджетом развития, а это значит, не просто будут осваиваться те средства, которые получены в виде налогов, но и станут строить новые социальные и инфраструктурные объекты. Также отмечено справедливое распределение налоговых льгот для производства и крупных налогоплательщиков. Постепенный переход к программному бюджету -это также неоспоримый плюс, возможность планировать развитие региона на годы вперед.