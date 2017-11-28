Пермский край начал торговлю на «Лесной бирже»

В Перми прошло большое совещание по развитию торговли лесом. В основе стала презентация специальной биржи. Если коротко, то благодаря этой системе вырубка и продажа древесины становится прозрачной для всех участников рынка.

Гремячинск, Соликамск, Красновишерск. На онлайн-табло «Лесной биржи» видно, кто и сколько леса может продать, в другой части экрана - потребности прикамского бизнеса. Лущеный шпон, товарная древесина, другие пиломатериалы, которые заготавливают на предприятиях Пермского края.

Весной этого года в Перми открыто представительство Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи. Уже через несколько месяцев в этот процесс включились государственные предприятия. Сейчас объем сделок с гослесхозами не превышает 5 тысяч кубометров. Задача на ближайшие годы - реализовывать на этой площадке не меньше 10% всей древесины Пермского края.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Это даст возможность предпринимателям быть уверенным в сбыте. С одной стороны увеличатся предложения, а с другой повыситься спрос. В любом случае - это даст толчок для развития бизнеса и для нас это крайне важно".

В Перми в рамках межотраслевого совещания федеральных министерств и ведомств выясняли, что необходимо для того, чтобы лесная биржа начала работать и туда активно приходил бизнес.

Иван Валентик, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства: "Задача сегодняшнего совещания была в том, чтобы максимально широко обсудить, понять, что надо бизнесу, какие есть барьеры. И если бизнес увидит, что это действительно инструмент, который позволит получать им максимальную прибыль, я думаю, бизнес пойдет туда сам".

Пермский край второй в России, где началась торговля деревом на «Лесной бирже». Сейчас на этой площадке выгодно и без наценок покупают лес как крупные промышленные предприятия, так и малый бизнес. Тарифы на аккредитацию снизились в 20 раз.

Сегодня 70% территории Пермского края покрыто лесом. По объему этих ресурсов регион занимает первое место в ПФО. Ежегодно предприятия лесопромышленного комплекса выпускают продукцию на сумму больше 40 миллиардов рублей.

Александр Бойченко, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Половина всего леса заготавливается и производится на мелких предприятиях. Задача – создать им условия для выхода на внутренний рынок и самое главное - на внешний".

Кроме "прозрачных" правил игры на рынке лесозаготовок, работа "Лесной биржи" может установить единые цены для всех игроков этой отрасли.