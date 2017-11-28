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Есть долги - нет газа: в Перми проходят рейды приставов и газовиков

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приставы

Масштабный рейд по неплательщикам за газ устроили в Перми судебные приставы. У многих долг за голубое топливо зашкаливает за 15 тысяч рублей. В отдельных случаях общение заканчивается чуть ли не дракой.

В одной из квартир долг почти 15 тысяч рублей. Чтобы накопить такой долг за голубое топливо, нужно минимум 5 лет не оплачивать услугу. Пока приставы описывали имущество, сотрудники газовой службы установили запорное устройство на трубу.

На руках у контролеров с десяток адресов. Совместный рейд – как крайняя мера воздействия на тех, кто отказывается платить. По второму адресу открыла женщина. И снова изумление. Говорит, газ оплачивала, вот только квитанции предоставить так и не смогла.

Принудительное отключение от газа вместе с описью имущества в присутствии судебных приставов - крайняя мера, не устают повторять газовики. Такие гости приходят только к тем, кто годами не оплачивает услугу.

На следующем адресе приставов и вовсе встретили с кулаками. Помимо отключения газа и описи имущества  женщине теперь грозит еще и статья - нападение на лиц при исполнении.

Такие рейды проводятся все чаще, и как показывает практика - мера становится очень действенной и побуждает должников оплачивать счета.

Евгений Николаев, заместитель начальника территориального участка абонентской службы «Газпром межрегионгаз Пермь»:

"Подача в суд - это крайняя мера. Мы пытаемся договориться с людьми, выйти на связь, сообщить о том, что у них долг, направить претензию. После этого уведомление об отключении. Если человек реагирует, приходит добровольно оплачивает, если даже просит соглашение о рассрочке, мы идем навстречу".

Восстановить подачу голубого топлива в квартирах обойдется в копеечку. Придется оплатить не только сам долг, но и расходы, связанные со стоимостью отключения и подключения, а также пени за просрочку. Но некоторых жильцов такие меры, похоже, не сильно заботят.

Мария Костарева

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 28.11.2017 в 10:35 в рубрике - Вести Пермь

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