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Поддержка жителей не помогла - главу Лысьвы посадили на три года

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Суд в Лысьве вынес приговор по одному из самых громких дел года. В превышении должностных полномочий обвинили до недавнего времени главу этого города Виталия Шувалова. По версии следствия, при его попустительстве несколько десятков жителей переселили в новые квартиры, которые стали рушиться буквально на глазах. Чиновника арестовали прямо в зале суда. Тот, кто строил  дома, удивительным образом наказания избежал.

Три года колонии - таков итог процесса над бывшим лысьвенским главой Виталием Шуваловым, которого судили за превышение должностных полномочий. Сам он изначально вину не признал, о чём и заявил в своём последнем слове.

Виталий Шувалов: "Я никогда не боялся ответственности за свои дела и поступки, не тот характер и жизненные принципы, но я не нарушал закон и не позволял это другим!".

Шувалов

Тем не менее, суд решил по-другому. В декабре 2014 года Шувалов подписал акты приёмки новых домов, к двум из которых оказались серьёзные претензии - вплоть до того, что строения находятся под угрозой внезапного обрушения.

Дмитрий Краснопёров, прокурор: "Мы считаем, что наказание Шувалову назначено соразмерно, объективно и справедливо, исходя из характера и степени общественной опасности совершённого им деяния".

Во время процесса мнения горожан разделились. Даже среди тех, кого расселили в те самые дома по программе аварийного жилья. Люди собирали подписи в поддержку - набралось более 4 тысяч. Не помогло.

Изначально под стражу брали и главного подрядчика Андрея Кучеровских, который осваивал бюджетные миллионы - всего порядка 70, возводя некачественные дома. Однако за истечением срока давности какой-либо ответственности он избежал.

Снаружи и внутри дома выглядят как обычные строения. Но если присмотреться получше и пообщаться с жителями, на ум приходит слово «халтура».

А деваться некуда, говорит Ирина Безносова - пришлось переезжать, старый её дом давно снесли. А новый - трещит по швам, и речь идёт о 65 квартирах. На сегодняшний день жителям вообще запрещено делать ремонт или перепланировку, что бы не дай Бог не рухнуло.

Что касается процесса - приговор озвучен, но по закону стороны имеют право обжаловать его в течение десяти суток. А вот по поводу некачественных трёхэтажек - вопрос висит в воздухе. Какой-то альтернативы людям предложить не могут, так и живут, опасаясь того, что дома могут начать разваливаться в любой момент.

Максим Пеккер

Метки: Общество, в Пермском крае, Власть

Опубликовано: 28.11.2017 в 09:18 в рубрике - Вести Пермь

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