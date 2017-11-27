«Карлик Нос»: Театр-Театр поставил детский мюзикл

Премьера в Пермском Театре-Театре. Впервые за всю историю здесь поставили детский мюзикл «Карлик Нос» по одноимённой сказке немецкого писателя Вильгельма Гауфа. Среди актеров есть гусыня по имени Гретта.

Вот уж кто не волнуется перед спектаклем, так это маленькие артисты. Для них это не больше, чем игра в театр, хотя роли у них большие, а некоторых даже главные.

Совсем другое дело артисты профессиональные. Ксения Симонова волнуется перед премьерой. Обычно она выступала в качестве вокалистки в театре, но в этот раз режиссёр уготовил для неё совсем не характерную для молодой красивой девушки роль. Совсем скоро зрители узнают её как злую колдунью Кретеваус.

Известная всем сказка «Карлик Нос» на сцене театра оживает в полном смысле этого слова. Волшебные превращения начинают происходить буквально с самого начала: люди со звериными головами, летающие в воздухе, злой колдун, который показывает фокусы, как настоящий волшебник, ну и конец первого акта - превращение мальчика Якоба в страшного и носатого карлика, которого сыграл Марат Мударисов, в прошлом актёр стажёрской группы.

В какой то момент партнёром по сцене для Марата становится гусыня. Актеру пришлось даже овладеть техникой дрессировки.

Новая актриса в Театре-Театре - это заколдованная принцесса Гретта. В конце сказки ее, конечно, расколдуют. Кроме того, у нее совсем скоро появится свой собственный инстраграм.

А если серьёзно, это первый детский мюзикл в Театре-Театре. Его создатели уже знакомые пермским зрителям: композитор Лора Квинт, поэт Николай Денисов и Борис Мильграм, который в этот раз выступает еще и как драматург.

В итоге получилась волшебная сказка с небывалыми приключениями, которая на языке музыкального театра говорит со зрителями всех возрастов об общечеловеческих ценностях и задает философские вопросы.