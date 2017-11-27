«Бамбалейла» за свободную журналистику

30 видеороликов появилось по итогам IV фестиваля студенческих СМИ "Бамбалейла-2017". На глазах жюри рождаются новые телевизионщики.

150 заявок в этом году было подано на фестиваль студенческих СМИ "Бамбалейла". Начинающие корреспонденты, операторы и чуть-чуть тех, кто занимается монтажем материала. Начинают с азов. Лекции конечно тоже были. Много. Но упор организаторами в этом году сделан на практические занятия. Тема - телевидение, поэтому аудитория оживляется, ребята начинают придумывать темы и бегут снимать свои первые сюжеты. Ценные советы дают телевизионщики реальные, их привлекли в качестве кураторов.

"Бамбалейла" проходит в четвертый раз. Самый популярный вопрос нынче - почему телевидение? Это первый. Второй - что это за название такое, даже многие участники не знают ответа.

Андрей Маковеев, организатор фестиваля студенческих СМИ г. Перми «Бамбалейла 2017»: "Молодежь любит что-то громкое, звонкое, запоминающееся, не особо смысловое. Плюс песня "Бамбалейла" переводится как "Свобода". Мы за свободную журналистику!".

В итоге ребята отсняли тринадцать роликов. Пять из них отберут для второго этапа. Лучшие пройдут стажировку на телеканалах региона. Кстати, работы уже можно посмотреть в интернете, по хэштегу Бамбалейла 2017.