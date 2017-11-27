Диабет: как не пополнить статистику

«Международный День Диабета» - конференция с таким названием прошла на площадке дома творчества "Губерния". Лекцию для врачей, посвящённую пациентам с сахарным диабетом, прочитал президент Российской диабетической ассоциации Александр Майоров. На сегодняшний день этот диагноз имеют 425 млн людей во всём мире. Прогнозируется, что к 2045 году их будет 629 млн. Как не пополнить статистику, специалисты рассказывали всем желающим. Можно было на месте получить консультацию эндокринологов и терапевтов, узнать о технических новинках для измерения уровня сахара в крови.

Сюрприз для посетителей подготовили кондитеры, которые представили низкоуглеводные торты. А о правильном питании для людей, больных диабетом, рассказали специалисты Пермского центра медицинской профилактики.