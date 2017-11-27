Диабет: как не пополнить статистику
«Международный День Диабета» - конференция с таким названием прошла на площадке дома творчества "Губерния". Лекцию для врачей, посвящённую пациентам с сахарным диабетом, прочитал президент Российской диабетической ассоциации Александр Майоров. На сегодняшний день этот диагноз имеют 425 млн людей во всём мире. Прогнозируется, что к 2045 году их будет 629 млн. Как не пополнить статистику, специалисты рассказывали всем желающим. Можно было на месте получить консультацию эндокринологов и терапевтов, узнать о технических новинках для измерения уровня сахара в крови.
Сюрприз для посетителей подготовили кондитеры, которые представили низкоуглеводные торты. А о правильном питании для людей, больных диабетом, рассказали специалисты Пермского центра медицинской профилактики.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Серийные воры отправились в колонию на 8 лет
Новый терминал аэропорта в Перми откроют на день раньше
На защите детства
В Перми судят главаря банды «черных» риелторов
МЧС собирает подарки для детей Новороссии
Выходим из сумрака
Нефтяники помогают в восстановлении Белогорского монастыря
Пермяки совместили «Чёрную пятницу» с Днём без покупок
Прикамскому КВН 20 лет!
Между свалкой и карьером: Скандал с землей для многодетных в Добрянке
Добавить комментарий: