Серийные воры отправились в колонию на 8 лет
Суд вынес приговор двум жителям Перми, которых обвинили в серии квартирных краж. Спецоперацию по их задержанию с поличным сотрудники полиции провели еще в феврале. Подозреваемые пытались уйти от преследования, однако их автомобиль блокировали стражи порядка. В салоне машины оперативники нашли похищенное имущество и специнструмент, при помощи которого воры проникали в помещение. Преступление произошло в жилом доме в центре Перми. Злоумышленники похитили из квартиры золотые украшения, норковую шубу, деньги, охотничье ружье с прицелом на общую сумму 800 тысяч рублей.
Судья: "Назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 160 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Новый терминал аэропорта в Перми откроют на день раньше
На защите детства
В Перми судят главаря банды «черных» риелторов
МЧС собирает подарки для детей Новороссии
Выходим из сумрака
Нефтяники помогают в восстановлении Белогорского монастыря
Пермяки совместили «Чёрную пятницу» с Днём без покупок
Прикамскому КВН 20 лет!
Между свалкой и карьером: Скандал с землей для многодетных в Добрянке
Вести Пермь. События недели
Добавить комментарий: