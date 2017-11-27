Серийные воры отправились в колонию на 8 лет

Суд вынес приговор двум жителям Перми, которых обвинили в серии квартирных краж. Спецоперацию по их задержанию с поличным сотрудники полиции провели еще в феврале. Подозреваемые пытались уйти от преследования, однако их автомобиль блокировали стражи порядка. В салоне машины оперативники нашли похищенное имущество и специнструмент, при помощи которого воры проникали в помещение. Преступление произошло в жилом доме в центре Перми. Злоумышленники похитили из квартиры золотые украшения, норковую шубу, деньги, охотничье ружье с прицелом на общую сумму 800 тысяч рублей.

Судья: "Назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере 160 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима".