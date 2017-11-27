Новый терминал аэропорта в Перми откроют на день раньше заявленного срока, сообщает издание «Бизнес класс» со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Напомним, ранее сообщалось, что открытие состоится 1 декабря, в день образования Пермского края. В день запуска нового аэровокзального комплекса объявят название терминала. Большинство пермяков, проголосовавших на сайте «Управляем вместе», выбрали вариант «Большое Савино». Его поддержали более 5 тысяч человек.