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На защите детства

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детство без насилия

В Перми состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, где подвели итоги программы "Детство без насилия". В крае она работает с 2015 года и направлена на профилактику жестокого обращения и реабилитацию несовершеннолетних, которые пострадали от тяжких преступлений, в том числе сексуального характера. Одним из достижений стал запуск 12 зеленых комнат, где следственные действия с ребенком проводят с участием психолога.

Ксения Стеклянникова, заместитель руководителя отдела процессуального контроля СУСК РФ по Пермскому краю: "Работать с такими детьми было крайне сложно, и мы все понимали, что нужна поддержка психологическая ребенку при расследовании и дальнейшая реабилитация. Потому что эти дети после суда остаются со своим горем, со своей бедой".

Кроме того, создана сеть специалистов кризисных психологов, которые работают с детьми. Среди них следователи, социальные педагоги и врачи. В рамках программы запущено 12 социальных рекламных видеороликов, обращенных уже ко взрослым.

Павел Миков, уполномоченный по правам человека в Пермском крае: "Губернатором края Максимом Решетниковым принято решение о продолжении программы до 2020 года. Бюджеты края ежегодно выделяют по 8 млн рублей. Детство благодаря реализации этой программы у нас в крае будет защищенным".

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.11.2017 в 15:14 в рубрике - Вести Пермь

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