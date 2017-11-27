В Перми судят главаря банды «черных» риелторов

Судебные слушания по резонансному делу начались в стенах краевого суда. Обвиняемая - Наталья Морозова. Она была руководителем агентства недвижимости в Березниках. Вместе с мужем и еще одним сотрудником они находили пьющих людей и отбирали у них недвижимость, а если те не соглашались - убивали жертву. Доказано пять подобных эпизодов, двое подручных черного риелтора Морозовой пошли на сделку со следствием и уже получили реальные сроки. Дело Натальи Морозовой выделено в отдельное производство, ей инкриминируют организацию преступной группы. Весь процесс будет проходить с участием присяжных заседателей.