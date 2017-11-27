МЧС собирает подарки для детей Новороссии

Региональное МЧС продолжает сбор подарков для детей Донецкой и Луганской областей. Из Перми планируют направить гуманитарную помощь со сладостями и игрушками. Завершается сбор 28 ноября, после этого все подарки упакуют в специальные ящики и отправят в спасательный центр МЧС России. Оттуда колонна машин с пермскими новогодними подарками поедет в ДНР и ЛНР. По данным на пятницу сформировано около 700 подарков.