Выходим из сумрака
В Перми не должно остаться неосвещенных улиц. За 2018 год в мэрии планируют потратить примерно 30 млн. на столбы, провода и фонари.
Микрорайон Домостроительный вышел из сумрака. Здесь по заказу горадминистрации установили новые лампы освещения. Десяток улиц здесь и еще в Курье и Заозерье в темное время теперь имеют теплый желтоватый свет.
На территории трех микрорайонов установили 698 светильников, построено 23,5 километра сетей наружного освещения. Причем оборудование влагостойкое и рассчитано на пермские морозы.
Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: "Такой светильник работает 5 лет, каждый год мы только меняем в нем лампочку, чтобы продлить срок службы. Они совершенствуются с каждым годом, улучшаются и линзы в светильниках, для того чтобы максимальную площадь охватить, улучшается зеркальность поверхности, чтобы увеличить светопоток".
В администрации рассказали, что пока освещения нет на 10-15% улиц города. Это в основном частный сектор, на который и делают упор. 30 млн выделено в 2017-м, примерно такая же сумма заложена на 2018 год. Сейчас как раз идет обсуждение бюджета. Но пермякам и так понятно, дело полезное.
В 2018-м в плане микрорайоны Голованово и Пихтовая стрелка, доделают и некоторые улицы на Домостроительном.
До конца года светло станет на улицах Героя Пирожкова или Потерянной, это уже в Мотовилихинском районе, там как раз идут работы.
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