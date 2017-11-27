Нефтяники помогают в восстановлении Белогорского монастыря
Новый гостиный двор на Белой горе показали губернатору Пермского края Максиму Решетникову и президенту компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову.
В это время наплыв паломников небольшой, рассказал иеромонах Дорофей. Сегодня его собеседники - глава региона Максим Решетников и президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов.
Много лет нефтяники помогают в восстановлении храмового комплекса. В этом, юбилейном для монастыря году, сделали немало. Это благоустройство территории и даже новое здание. Сейчас у монастыря есть Гостиный двор - павильон, который вместил в себя церковную лавку и всё, что связано с торговлей, продукцией монастыря.
Иеромонах Дорофей, и.о. настоятеля Белогорского монастыря: "Сейчас мы всю торговлю полностью вывели из храма. Для нас это было очень актуально. Для нас это большой подарок".
Что-то привозят сюда мастера Пермского края, что-то собственного производства. Например, мёд или эти травяные сборы, которые советуют для укрепления здоровья. Есть ещё очень много книг, духовная литература, художественные произведения. В том числе и издания для детей - истории святых, детские молитвословы.
В библиотеке литература для подрастающего поколения, а возле гостиного двора установили детскую площадку.С качелей открывается прекрасный вид.
Общая стоимость проведённых работ - это и павильон, и обустройство территории - почти 60 млн рублей. В целом же за последнее десятилетие более 900 млн рублей было вложено нефтяниками в строительство и реконструкцию православных храмов в Прикамье.
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