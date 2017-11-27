Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Прикамскому КВН 20 лет!

Пермяки совместили «Чёрную пятницу» с Днём без покупок

смотреть видео

скидки

День больших скидок или черную пятницу объявили сразу несколько крупных торговых центров в Перми. Ирония в том, что в этом году 24 ноября выпадает на известный по всему миру день без покупок – когда людей просят воздержаться от чрезмерного потребления. Отказ от скидок или шопоголизм?

Куда ни посмотри - везде скидки. 20, 30, 50 и даже 70%. Шоперы со всего мира ждали этого единственного дня в году, и наверняка некоторые из них специально откладывали деньги.

Раньше глобальная распродажа считалась чисто американской традицией, но сегодня каждый уважающий себя магазин мира принимает участие в этой акции.

Почти на каждом отделе значок - скидки. На сколько «уступить», конечно, каждый решает индивидуально. Кстати, привлечь людей снижением цен сегодня решили даже театры и фитнес-центры. В первых обещают билеты за полстоимости. А вот приобрести фитнес-карту можно и вовсе с 80% скидкой.

Помимо обычных, к глобальной распродаже присоединяются еще и интернет-магазины, которые обещают скидку до 90% - самую максимальную. Для многих шоперов это удобно - покупки делать можно не покидая рабочего кабинета.

Конечно, в Перми такого ажиотажа не будет, как на известных видео, когда толпа вваливается в дверь магазина, сметая все на пути. Но психологи предупреждают, что шопоголизм – это, прежде всего, болезнь.

Николай Стрелков, врач-психотерапевт: "С одной стороны, у человека есть такая пропорция - чем более пуста его душа внутри, чем более пуста его личность, тем больше он нуждается в том, чтобы затыкать ее различными вещами, покупками. Это проблема современного мира. Человек наполненный, цельный никогда за всеми не побежит, за покупками, они ему особо не нужны".

Для тех, кто хочет в этот день выделиться из общей массы или боится потратить последние деньги, есть вариант, который принесет пользу. Отметить другой известный праздник, правда, не такой популярный - День без покупок - международный день протеста против излишнего потребления.

 

Метки: в Перми, В России, Общество, В мире

Опубликовано: 27.11.2017 в 12:19 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Прикамскому КВН 20 лет!

Между свалкой и карьером: Скандал с землей для многодетных в Добрянке

Вести Пермь. События недели

В Перми разыскивают подозреваемого в двойном убийстве

Пермский край и Торгово-промышленная палата России определили стратегические направления сотрудничества

В Пермь едет главный Дед Мороз страны

Юлия Чичерина рассказала об одном дне из жизни Донецка

Огни на пермской елке зажгутся 15 декабря

Зима начнется без снега

В Перми будет создан краевой неврологический центр


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Прикамскому КВН 20 лет!

Обратите внимание

в Перми

Пермяки совместили «Чёрную пятницу» с Днём без покупок

В этом годучерная пятница выпала на известный по всему миру день без покупок. Отказ от скидок или шопоголизм?
смотреть видео читать27.11.2017 в 12:19
Метки: в Перми, В России, Общество, В мире

В отношении Главы города возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства

Пермское УФАС выдало предупреждение Департаменту экономики и промышленной политики Администрации города Перми и Главе города.
читать27.11.2017 в 10:56
Метки: в Перми, Власть

Прикамскому КВН 20 лет!

Сегодня Клуб веселых и находчивых в Пермском крае насчитывает около тысячи участников - 200 команд в шести лигах.
смотреть видео читать27.11.2017 в 10:36
Метки: в Перми, Общество

Вести Пермь. События недели

Обзор главных новостей Пермского края.
смотреть видео читать27.11.2017 в 09:46
Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

В Перми разыскивают подозреваемого в двойном убийстве

На вид подозреваемому около 30 лет, рост 180-190 см, крепкого телосложения, может прихрамывать на левую ногу.
смотреть видео читать27.11.2017 в 09:19
Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

В России

Пермяки совместили «Чёрную пятницу» с Днём без покупок

В этом годучерная пятница выпала на известный по всему миру день без покупок. Отказ от скидок или шопоголизм?
смотреть видео читать27.11.2017 в 12:19
Метки: в Перми, В России, Общество, В мире

Денис Мацуев: «Я маменькин сыночек, шпана и вундеркинд»

На телеканале «Россия» в разгаре «Синяя Птица». Один из членов звездного жюри – Денис Мацуев.
читать26.11.2017 в 18:05
Метки: В России, Культура, Общество, СМИ

Зачем Николаю Баскову корона

В Государственном Кремлевском Дворце состоялась XXII церемония вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон».
читать26.11.2017 в 16:32
Метки: В России, СМИ

Ударим по комплексам лошадьми и мужьями!

Звезды – тоже люди, и они тоже преодолевают неуверенность в себе. Некоторые – довольно забавными способами!
читать26.11.2017 в 13:15
Метки: В России, Кино, СМИ, Общество

«Мама» - главное слово!

26 ноября отмечается День матери.
читать26.11.2017 в 10:05
Метки: В России, Общество, Кино, СМИ
Лента новостей RSS каналы

Пермяки совместили «Чёрную пятницу» с Днём без покупокПермяки совместили «Чёрную пятницу» с Днём без покупок

Виртуальный музей пополнился новой экспозициейВиртуальный музей пополнился новой экспозицией

Рассказали про РоссиюРассказали про Россию

Дошколята выясняли, кто умнееДошколята выясняли, кто умнее

В отношении Главы города возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательстваВ отношении Главы города возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства

Прикамскому КВН 20 лет!Прикамскому КВН 20 лет!

Между свалкой и карьером: Скандал с землей для многодетных в ДобрянкеМежду свалкой и карьером: Скандал с землей для многодетных в Добрянке

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

В Перми разыскивают подозреваемого в двойном убийствеВ Перми разыскивают подозреваемого в двойном убийстве

Денис Мацуев: «Я маменькин сыночек, шпана и вундеркинд»Денис Мацуев: «Я маменькин сыночек, шпана и вундеркинд»

Зачем Николаю Баскову коронаЗачем Николаю Баскову корона

Ударим по комплексам лошадьми и мужьями!Ударим по комплексам лошадьми и мужьями!

«Мама» - главное слово!«Мама» - главное слово!

Тупик улыбок и улица Многодетных: Пермякам предлагают дать имена новым улицамТупик улыбок и улица Многодетных: Пермякам предлагают дать имена новым улицам

На пермской набережной появятся «Парк искусств» и спортивная зонаНа пермской набережной появятся «Парк искусств» и спортивная зона

Лучше в срок платить налогЛучше в срок платить налог

Три образа Пермского краевого радиоТри образа Пермского краевого радио

Пермский край и Торгово-промышленная палата России определили стратегические направления сотрудничестваПермский край и Торгово-промышленная палата России определили стратегические направления сотрудничества

Взгляд на страну. На Всероссийском конкурсе видеопродукции наградили победителейВзгляд на страну. На Всероссийском конкурсе видеопродукции наградили победителей

«Оперный экстрим» раскрывает тайны закулисья«Оперный экстрим» раскрывает тайны закулисья

В Пермь едет главный Дед Мороз страныВ Пермь едет главный Дед Мороз страны

Юлия Чичерина рассказала об одном дне из жизни ДонецкаЮлия Чичерина рассказала об одном дне из жизни Донецка

В Кунгуре пройдет пещерный субботникВ Кунгуре пройдет пещерный субботник

Огни на пермской елке зажгутся 15 декабряОгни на пермской елке зажгутся 15 декабря

Ешь кашу и болей за «Амкар»Ешь кашу и болей за «Амкар»

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru