Пермяки совместили «Чёрную пятницу» с Днём без покупок

День больших скидок или черную пятницу объявили сразу несколько крупных торговых центров в Перми. Ирония в том, что в этом году 24 ноября выпадает на известный по всему миру день без покупок – когда людей просят воздержаться от чрезмерного потребления. Отказ от скидок или шопоголизм?

Куда ни посмотри - везде скидки. 20, 30, 50 и даже 70%. Шоперы со всего мира ждали этого единственного дня в году, и наверняка некоторые из них специально откладывали деньги.

Раньше глобальная распродажа считалась чисто американской традицией, но сегодня каждый уважающий себя магазин мира принимает участие в этой акции.

Почти на каждом отделе значок - скидки. На сколько «уступить», конечно, каждый решает индивидуально. Кстати, привлечь людей снижением цен сегодня решили даже театры и фитнес-центры. В первых обещают билеты за полстоимости. А вот приобрести фитнес-карту можно и вовсе с 80% скидкой.

Помимо обычных, к глобальной распродаже присоединяются еще и интернет-магазины, которые обещают скидку до 90% - самую максимальную. Для многих шоперов это удобно - покупки делать можно не покидая рабочего кабинета.

Конечно, в Перми такого ажиотажа не будет, как на известных видео, когда толпа вваливается в дверь магазина, сметая все на пути. Но психологи предупреждают, что шопоголизм – это, прежде всего, болезнь.

Николай Стрелков, врач-психотерапевт: "С одной стороны, у человека есть такая пропорция - чем более пуста его душа внутри, чем более пуста его личность, тем больше он нуждается в том, чтобы затыкать ее различными вещами, покупками. Это проблема современного мира. Человек наполненный, цельный никогда за всеми не побежит, за покупками, они ему особо не нужны".

Для тех, кто хочет в этот день выделиться из общей массы или боится потратить последние деньги, есть вариант, который принесет пользу. Отметить другой известный праздник, правда, не такой популярный - День без покупок - международный день протеста против излишнего потребления.