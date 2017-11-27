Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСДЕЛАНО В ПЕРМИИНТЕРВЬЮКОНКУРС ВЗГЛЯД НА СТРАНУ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Между свалкой и карьером: Скандал с землей для многодетных в Добрянке

Прикамскому КВН 20 лет!

смотреть видео

КВН

Прикамскому КВН 20 лет! На сцене ДК им. Солдатова собрались сразу несколько команд веселых и находчивых школьников. Состязание в честь юбилея решено было не проводить, команды показали лучшие номера в завершение концерта дружно исполнили гимн КВН. Сегодня Клуб веселых и находчивых в Пермском крае насчитывает около тысячи участников - 200 команд в шести лигах. Лидер среди них - «Сборная бывших спортсменов». А ребятам-школьникам  еще только предстоит подняться на «Олимп» юмора.

 

 

 

 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 27.11.2017 в 10:36 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Между свалкой и карьером: Скандал с землей для многодетных в Добрянке

Вести Пермь. События недели

В Перми разыскивают подозреваемого в двойном убийстве

Пермский край и Торгово-промышленная палата России определили стратегические направления сотрудничества

В Пермь едет главный Дед Мороз страны

Юлия Чичерина рассказала об одном дне из жизни Донецка

Огни на пермской елке зажгутся 15 декабря

Зима начнется без снега

В Перми будет создан краевой неврологический центр

«Взгляд на страну»: ГТРК «Пермь» в финале


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Между свалкой и карьером: Скандал с землей для многодетных в Добрянке

Обратите внимание

в Перми

В отношении Главы города возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства

Пермское УФАС выдало предупреждение Департаменту экономики и промышленной политики Администрации города Перми и Главе города.
читать27.11.2017 в 10:56
Метки: в Перми, Власть

Прикамскому КВН 20 лет!

Сегодня Клуб веселых и находчивых в Пермском крае насчитывает около тысячи участников - 200 команд в шести лигах.
смотреть видео читать27.11.2017 в 10:36
Метки: в Перми, Общество

Вести Пермь. События недели

Обзор главных новостей Пермского края.
смотреть видео читать27.11.2017 в 09:46
Метки: в Пермском крае, в Перми, Общество

В Перми разыскивают подозреваемого в двойном убийстве

На вид подозреваемому около 30 лет, рост 180-190 см, крепкого телосложения, может прихрамывать на левую ногу.
смотреть видео читать27.11.2017 в 09:19
Метки: в Перми, Происшествия, Преступления

Тупик улыбок и улица Многодетных: Пермякам предлагают дать имена новым улицам

В трех микрорайонах Перми планируется застройка территорий, и пермяки могут предложить свои варианты наименования новых улиц.
читать25.11.2017 в 16:02
Метки: в Перми, Общество

В России

Денис Мацуев: «Я маменькин сыночек, шпана и вундеркинд»

На телеканале «Россия» в разгаре «Синяя Птица». Один из членов звездного жюри – Денис Мацуев.
читать26.11.2017 в 18:05
Метки: В России, Культура, Общество, СМИ

Зачем Николаю Баскову корона

В Государственном Кремлевском Дворце состоялась XXII церемония вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон».
читать26.11.2017 в 16:32
Метки: В России, СМИ

Ударим по комплексам лошадьми и мужьями!

Звезды – тоже люди, и они тоже преодолевают неуверенность в себе. Некоторые – довольно забавными способами!
читать26.11.2017 в 13:15
Метки: В России, Кино, СМИ, Общество

«Мама» - главное слово!

26 ноября отмечается День матери.
читать26.11.2017 в 10:05
Метки: В России, Общество, Кино, СМИ

Лучше в срок платить налог

Федеральная налоговая служба напоминает пермякам о необходимости оплаты налогов в срок до 1 декабря.
читать25.11.2017 в 09:14
Метки: в Пермском крае, В России, Деньги
Лента новостей RSS каналы

В отношении Главы города возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательстваВ отношении Главы города возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства

Прикамскому КВН 20 лет!Прикамскому КВН 20 лет!

Между свалкой и карьером: Скандал с землей для многодетных в ДобрянкеМежду свалкой и карьером: Скандал с землей для многодетных в Добрянке

Вести Пермь. События неделиВести Пермь. События недели

В Перми разыскивают подозреваемого в двойном убийствеВ Перми разыскивают подозреваемого в двойном убийстве

Денис Мацуев: «Я маменькин сыночек, шпана и вундеркинд»Денис Мацуев: «Я маменькин сыночек, шпана и вундеркинд»

Зачем Николаю Баскову коронаЗачем Николаю Баскову корона

Ударим по комплексам лошадьми и мужьями!Ударим по комплексам лошадьми и мужьями!

«Мама» - главное слово!«Мама» - главное слово!

Тупик улыбок и улица Многодетных: Пермякам предлагают дать имена новым улицамТупик улыбок и улица Многодетных: Пермякам предлагают дать имена новым улицам

На пермской набережной появятся «Парк искусств» и спортивная зонаНа пермской набережной появятся «Парк искусств» и спортивная зона

Лучше в срок платить налогЛучше в срок платить налог

Три образа Пермского краевого радиоТри образа Пермского краевого радио

Пермский край и Торгово-промышленная палата России определили стратегические направления сотрудничестваПермский край и Торгово-промышленная палата России определили стратегические направления сотрудничества

Взгляд на страну. На Всероссийском конкурсе видеопродукции наградили победителейВзгляд на страну. На Всероссийском конкурсе видеопродукции наградили победителей

«Оперный экстрим» раскрывает тайны закулисья«Оперный экстрим» раскрывает тайны закулисья

В Пермь едет главный Дед Мороз страныВ Пермь едет главный Дед Мороз страны

Юлия Чичерина рассказала об одном дне из жизни ДонецкаЮлия Чичерина рассказала об одном дне из жизни Донецка

В Кунгуре пройдет пещерный субботникВ Кунгуре пройдет пещерный субботник

Огни на пермской елке зажгутся 15 декабряОгни на пермской елке зажгутся 15 декабря

Ешь кашу и болей за «Амкар»Ешь кашу и болей за «Амкар»

Фонд «Дедморозим» получил грант Президента РФФонд «Дедморозим» получил грант Президента РФ

Пермская ТПП выберет нового руководителяПермская ТПП выберет нового руководителя

Это неправильный медЭто неправильный мед

Зима начнется без снегаЗима начнется без снега

Мобильная версия

ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2017.

Использование графических, аудиовизуальных и текстовых материалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Без согласия правообладателя допускается частичное (в объеме оправданном целями цитирования) цитирование материалов при условии установки гиперссылки на сайт источник цитирования.

Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .

Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.

Рейтинг@Mail.ru