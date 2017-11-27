Прикамскому КВН 20 лет!
Прикамскому КВН 20 лет! На сцене ДК им. Солдатова собрались сразу несколько команд веселых и находчивых школьников. Состязание в честь юбилея решено было не проводить, команды показали лучшие номера в завершение концерта дружно исполнили гимн КВН. Сегодня Клуб веселых и находчивых в Пермском крае насчитывает около тысячи участников - 200 команд в шести лигах. Лидер среди них - «Сборная бывших спортсменов». А ребятам-школьникам еще только предстоит подняться на «Олимп» юмора.
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