Прикамскому КВН 20 лет! На сцене ДК им. Солдатова собрались сразу несколько команд веселых и находчивых школьников. Состязание в честь юбилея решено было не проводить, команды показали лучшие номера в завершение концерта дружно исполнили гимн КВН. Сегодня Клуб веселых и находчивых в Пермском крае насчитывает около тысячи участников - 200 команд в шести лигах. Лидер среди них - «Сборная бывших спортсменов». А ребятам-школьникам еще только предстоит подняться на «Олимп» юмора.