Между свалкой и карьером: Скандал с землей для многодетных в Добрянке

Это или бункер, или бассейн, но не жилой дом. Скандал с землей для многодетных в Добрянке. Некоторые получили вместо земли настоящие карьеры. Суть в том, что жеребьевка проводилась еще прошлой зимой, и снег надежно скрывал все дефекты. Теперь делом занялся Следственный комитет.

Алексей Попков: "Наш участок начинается с середины карьера и уходит туда к деревьям, захватывая все вот эти буреломы".

Как грустно шутит Алексей, на его участке впору сделать пруд и карасей разводить, но никак дом строить. А ведь по плану Добрянской администрации именно в этом карьере должен начинаться новый поселок для многодетных семей. Жеребьевка состоялась в декабре прошлого года, так что все особенности рельефа стали видны только весной. На просьбу поменять участок на соседний, власти ответили отказом.

Алексей Попков: "Насчет земли, которая опять же здесь же есть, и которую почему-то настоятельно наша местная администрация хочет пустить в продажу. Получается в продажу можно, а многодетным семьям нельзя".

Альтернативу предложили, но уже в другом поселке для многодетных на крутой горке, здесь уже не согласились новые владельцы.

Ирина Фролова: "Там высоченные сосны, там болота, там карстовые воронки имеются".

Земли для многодетных в Добрянке выделили на месте бывшего домостроительного комбината. С одной стороны прекрасный вид на реку, с другой - заброшенная промышленная территория.

Другая проблема добрянских многодетных – многочисленные свалки мусора прямо на земельных участках. Копились они здесь ни один год, и убирать, похоже, придется еще долго. Посреди такой кучи вряд ли что-то возможно построить.

При этом не все многодетные недовольны своими участками. Пусть на земле нет даже элементарных коммуникаций, Романовы все лето корчевали лес. Жеребьевка - это, прежде всего, лотерея.

Тем не менее, разбираться со свалками и карьерами теперь будет следственный комитет. По факту возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Основные претензии к администрации поселения.

Алексей Полудницын, руководитель следственного отдела по г. Добрянке СУ СК по Пермскому краю: "В настоящее время проводится предварительное следствие. В рамках расследования данного уголовного дела будет дана оценка деятельности, как предыдущей администрации, так и действующей администрации".

От комментариев в администрации отказываются, говорят, официальную позицию не сформировали. Максимум, что грозит по уголовной статье «Халатность» - принудительные работы и, судя по нынешнему состоянию участков для многодетных, работать здесь придется еще долго.