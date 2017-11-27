Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" Вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 26 ноября 2017 г.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" Вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 26 ноября 2017 г.
Вести Пермь. События недели
Обзор главных новостей Пермского края.
|смотреть видео читать27.11.2017 в 09:46
В Перми разыскивают подозреваемого в двойном убийстве
На вид подозреваемому около 30 лет, рост 180-190 см, крепкого телосложения, может прихрамывать на левую ногу.
|смотреть видео читать27.11.2017 в 09:19
Тупик улыбок и улица Многодетных: Пермякам предлагают дать имена новым улицам
В трех микрорайонах Перми планируется застройка территорий, и пермяки могут предложить свои варианты наименования новых улиц.
|читать25.11.2017 в 16:02
На пермской набережной появятся «Парк искусств» и спортивная зона
В планах городской администрации – разделить территорию от Речного вокзала до порта Пермь на четыре зоны.
|читать25.11.2017 в 13:06
«Оперный экстрим» раскрывает тайны закулисья
В день «Оперного экстрима» свои двери для зрителей откроют все цеха и залы театра.
|читать24.11.2017 в 17:04
Денис Мацуев: «Я маменькин сыночек, шпана и вундеркинд»
На телеканале «Россия» в разгаре «Синяя Птица». Один из членов звездного жюри – Денис Мацуев.
|читать26.11.2017 в 18:05
Зачем Николаю Баскову корона
В Государственном Кремлевском Дворце состоялась XXII церемония вручения музыкальной премии «Золотой Граммофон».
|читать26.11.2017 в 16:32
Ударим по комплексам лошадьми и мужьями!
Звезды – тоже люди, и они тоже преодолевают неуверенность в себе. Некоторые – довольно забавными способами!
|читать26.11.2017 в 13:15
«Мама» - главное слово!
26 ноября отмечается День матери.
|читать26.11.2017 в 10:05
Лучше в срок платить налог
Федеральная налоговая служба напоминает пермякам о необходимости оплаты налогов в срок до 1 декабря.
|читать25.11.2017 в 09:14
В Перми разыскивают подозреваемого в двойном убийстве
Денис Мацуев: «Я маменькин сыночек, шпана и вундеркинд»
Ударим по комплексам лошадьми и мужьями!
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