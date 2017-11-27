В Перми разыскивают подозреваемого в двойном убийстве. Мужчина лет 30 попал в объектив камеры видеонаблюдения. Сразу после убийства он попросил у прохожих прикурить и спокойно пошел дальше. На кадрах заметна легкая хромота. Следователи просят всех, кто узнал подозреваемого на этих кадрах, обратиться в отделение полиции.

Нияз Аптуков, следователь-криминалист СК РФ по Пермском краю: "Изъята видеозапись. На записи зафиксированы люди, которых необходимо опознать. В случае если вы опознаете данных людей, необходимо сообщить в следственный отдел или в дежурную часть полиции.

На улице Чистопольская, расположенной на самой окраине города Перми, прохожие увидели драку, в результате которой 52-летний мужчина с травмами головы был доставлен в больницу, где и скончался. Буквально в 500 метрах, в районе парковой зоны, следователи обнаружили еще одно тело - 31-летнего жителя Кировского района с многочисленными травмами головы. Убийца скрылся, сейчас его ищет полиция.

Эльвира Каволюкайте, следователь СО по Кировскому району СК РФ по Пермском краю: "Подозревается мужчина. На вид около 30 лет, рост 180-190 см, крепкого телосложения. Он может прихрамывать на левую ногу, либо косолапит".